Como, donna trovata morta in casa dopo due anni: nessuno la cercava

Dramma della solitudine a Como, dove un’anziana donna di 70 anni è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione in cui viveva. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Da settembre del 2019 nessuno aveva più sue notizie, i vicini di casa pensavano che si era trasferita da un’altra parte a causa dell’emergenza Covid ma lei da quella casa non è mai uscita.

La vittima aveva venduto l’appartamento in cui viveva a Como ad uno svizzero ma ne aveva mantenuto l’usufrutto. Lui ogni mese le versava dei soldi ma nonostante negli ultimi mesi non era mai riuscito a mettersi in contatto con lei non si era allarmato. Stando alle prime informazioni sul caso la donna non aveva alcun parente, per questo nessuno la cercava o aveva notato la sua assenza.

Il suo cadavere è stato trovato per caso, a causa del forte vento degli ultimi giorni i vicini di casa hanno allarmato i Vigili del fuoco per via dei pericolanti alberi in giardino. Erano convinti che la casa fosse disabitata da tempo, invece al suo interno hanno trovato la 70enne, Marinella Beretta, senza vita. Il cadavere della donna era in cucina seduto su una sedia. Stando alle prime informazioni sarebbe morta per cause naturali. Sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza la causa e la data del suo decesso.

LEGGI ANCHE -> Bergamo, 17enne muore un mese dopo il malore a scuola: 90 indagati