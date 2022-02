Bergamo, 17enne muore un mese dopo il malore a scuola: 90 indagati

I fatti risalgono allo scorso 14 dicembre 2021 a Bergamo, quando un ragazzo di soli 17 anni si è improvvisamente sentito male durante l’ora di educazione fisica nell’istituto Einaudi di Dalmine. La giovane vittima ha accusato il malore mentre stava correndo insieme ai suoi compagni di classe. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, dopo i primi soccorsi era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

La vittima per un mese e mezzo è rimasta ricoverato in terapia intensiva. Nonostante le cure dei medici però non ce l’ha fatta, è morta lo scorso 31 gennaio 2022. Prima del malore il ragazzo, Gabriele Marletta, stava bene, non aveva problemi di salute. Praticava sport e si sottoponeva regolarmente agli elettrocardiogrammi necessari per praticare attività fisica. Il 10 febbraio 2022 verrà eseguito l’esame autoptico sul corpo della vittima per chiarire con esattezza la causa del decesso. Intanto la Procura continua ad indagare.

Circa novanta persone, tra medici e infermieri che si sono presi cura di lui in ospedale, in seguito alla morte del 17enne sono state iscritti al registro delle indagati, in modo che possano nominare dei periti e difendersi. Ciò consentirà loro di partecipare agli accertamenti e favorire le indagini in corso.

