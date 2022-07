Bergamo, neonato resta chiuso in auto: Vigili del fuoco lo salvano

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, giovedì 21 luglio 2022 in viale Piave a Treviglio, a Bergamo. Intorno alle 10 un neonato di soli cinque giorni è rimasto intrappolato nell’auto della madre, il veicolo si trovava nel parcheggio della farmacia comunale. La donna dopo aver fatto una commissione aveva sistemato il figlio in auto e stava sistemando il passeggino nel bagagliaio, dimenticando però le chiavi nel quadro.

Non appena la donna ha chiuso l’ultima portiere automaticamente l’auto si è chiusa e il neonato è rimasto intrappolato dentro da solo, sotto il sole. In preda alla disperazione la madre ha subito chiesto aiuto, tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del fuoco sul luogo della vicenda avvenuta ieri mattina a Bergamo. I pompieri sono riusciti subito ad aprire una delle portiere senza danneggiare il veicolo, fortunatamente la temperatura all’interno dell’auto non era salita troppo. Il neonato non ha quindi riportato nessuna conseguenza e sta bene.

Per sicurezza sul posto è intervenuta anche un’ambulanza e un’automedica, i sanitari dopo aver visitato il bimbo e aver verificato i suoi parametri vitali hanno accertato che stava bene. La vicenda si è quindi concluso con un grande spavento ma per fortuna senza alcuna conseguenza.

