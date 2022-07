Dramma nella giornata di mercoledì 20 luglio 2022 a Milano, all’interno di un appartamento situato in via Parea, in zona Ponte Lambro. A perdere la vita una bimba di soli 16 mesi, Diana, rimasta in casa da sola per sei giorni. La madre, la 37enne Alessia Pifferi, era andata via senza preoccuparsi di affidarla a qualcuno durante la sua assenza, non appena è rientrata in casa non si muoveva più.

La donna si è subito recata dai vicini di casa per chiedere aiuto, in seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, per la piccola però non c’era ormai più nulla da fare. La giovanissima vittima infatti era già morta, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Milano anche la Polizia per i dovuti rilievi del caso. Agli agenti la madre della vittima ha detto di aver lasciato la figlia insieme alla babysitter, ma non era vero. L’ha lasciata da sola facendola morire di stenti.

Inizialmente la 37enne è apparsa vaga e confusa. In seguito al lungo interrogatorio ha però ceduto e ha ammesso di aver lasciato la figlia da sola in casa per sei giorni per recarsi a Bergamo dal suo compagno. Nella culla della bimba sono stati trovati alcuni biberon. La donna ha confessato che non era la prima volta che lasciava la figlia da sola in casa, ma non era mai stata via così a lungo. Ai poliziotti avrebbe poi detto: “Sapevo che poteva andare così”. Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio è stata sottoposta a fermo di inidiziato di delitto con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Dopo l’arresto è stata portata nel carcere San Vittore.