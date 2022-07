La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2022 a Bussolengo, comune in provincia di Verona, a perdere la vita un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli. Ad ucciderlo a coltellate è stata la moglie, la 36enne Edlaine Ferreira, i fatti sono avvenuti intorno alle 3 all’interno della loro abitazione situata a Vicolo San Valentino.

I due erano convolati a nozze lo scorso 2 aprile, intorno alle 13 di ieri la donna si è recata al commissariato della polizia locale di Bussolengo per costituirsi. Dopo aver confessato l’omicidio gli agenti insieme alla donna si sono recati immediatamente sul luogo del delitto, dove hanno trovato il 37enne senza vita. I poliziotti hanno subito avviano le indagini per chiarire con esatta come si sia svolta la vicenda e i motivi che abbiano spinto la 36enne ad accoltellare il marito. Sul posto anche i militari del nucleo investigativo per i dovuti rilievi del caso.

Sembra che nei primi mesi del loro matrimonio non erano scoppiate grosse lite, non era stato segnalato nessun episodio di violenza. L’omicidio ha lasciato tutti senza parole. Al momento non è noto cosa possa essere successo tra marito e moglie per spingere lei a compiere un così estremo gesto a pochi mesi dal loro fatidico ‘si’.

