Ostiglia, uccide il padre a coltellate: “Teneva il volume della tv troppo alto”

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, 14 luglio 2021 a Ostiglia, comune in provincia di Mantova. In seguito ad un furioso litigio avvenuto tra le mura domestiche, un uomo di 50 anni si è scagliato con violenza contro il padre. La vittima è Mario Prandi, un anziano signore di 75 anni. Il figlio lo ha accoltellato più volte fino ad ucciderlo.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera a Ostiglia, all’interno di un appartamento situato in via Cristoforo Colombo. In seguito all’aggressione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda. Inutili si sono però rivelati i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, le profonde ferite che le coltellate gli hanno causato all’addome e al torace sono state fatali per il 75enne. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ostiglia, accoltella il padre perché teneva il volume della tv troppo alto

Il 50enne viveva insieme al padre da quando era rimasto senza lavoro, circa un anno fa. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti anche i carabinieri che hanno arrestato il figlio della vittima per omicidio. Stando alle informazioni fornite dagli agenti l’uomo avrebbe ucciso il padre perché non sopportava che tenesse il volume della televisione troppo alto.

