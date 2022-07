Claudio Sona, i reality lo scartano: “Sono un omosessuale diverso”

Vi ricordate di Claudio Sona? Ha partecipato nel 2016 al Trono Gay di Uomini e Donne come tronista. Da tempo non appare in televisione, dopo l’esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi è infatti sparito dal mondo dello spettacolo. È stata una sua scelta? Sembra proprio di no. In un’intervista concessa a Samuel Montegrande ha infatti rivelato che avrebbe voluto partecipare a qualche reality, ha fatto anche qualche provino ma è stato sempre scartato.

L’ex tronista è convinto che la motivazione dei rifiuti riguarda il fatto che la sua storia non ha nulla di drammatico. Ha fatto sapere di essersi presentato ai casting sia dell’Isola dei famosi che del Grande Fratello Vip, ma ha collezionato solo dei no. Ha poi aggiunto: “Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura ‘tremendo’.” Lui invece ha sempre avuto una ‘vita normale’, pensa che se avesse avuto una storia strappalacrime magari lo avrebbero preso nel cast di qualche reality. Claudio Sona non crede di aver sbagliato nulla, dai provini infatti è sempre tornato soddisfatto.

L’ex tronista si è definito un ‘omosessuale un po’ diverso’ dagli stereotipi che appaiono in televisione, perché è molto ‘sulle sue’. A detta sua ha un carattere provocatorio, a volte testardo e litigioso, ma non ama estremizzarlo a favore delle telecamere.

LEGGI ANCHE -> Guendalina Tavassi lavorerà in Turchia: su Ig spiega cosa farà