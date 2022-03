Katia Ricciarelli svela: “Giudice di un talent? Mi piacerebbe farlo”

Katia Ricciarelli ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata a Superguida tv, un’esperienza durata quasi sei mesi durante la quale si è ritrovata spesso a fare i conti con molte critiche e attacchi. L’ex gieffina non si aspettava di restare nella casa più spiata d’Italia così a lungo, a detta sua rifarebbe tutto allo stesso modo se tornasse indietro.

La famosa Soprano ci ha tenuto a far sapere che ha scelto lei di partecipare alla sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e non si è affatto pentita di averlo fatto. L’unica cosa che non rifarebbe è restare così a lungo nella casa. A detta sua l’esperienza che ha vissuto le ha insegnato a rispettare gli altri, ha sempre chiesto scusa quando sbagliava con i suoi compagni di avventura. Katia Ricciarelli ha continuato dicendo che in alcune occasioni ha avuto delle eccessive reazioni perché faceva fatica a far comprendere alcune cose. Pensa che tutti possono reagire in modo eccessivo a volte, la cosa importante però è riconoscere l’errore e chiedere scusa.

Katia Ricciarelli pensa di essere stata il personaggio più vero della sesta edizione, ha parlato poi dell’amicizia nata con Soleil Sorge dicendo che nella casa sono state molto vicine, a detta sua la giovane ragazza è come era lei alla sua età. Spazio poi ai suoi progetti lavorativi futuri nel mondo dello spettacolo, in merito a ciò ha rivelato: “Se farei mai il giudice di un talent? Certo sì, mi piacerebbe molto.”

LEGGI ANCHE -> Fedez operato per un tumore al pancreas