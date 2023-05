Simone Antolini all’Isola: la relazione con una ragazza e l’incontro con Cecchi Paone

Continua il percorso all’Isola dei famosi di Simone Antolini, in coppia con il fidanzato Alessandro Cecchi Paone. Il giovane ragazzo nelle scorse ore in Honduras si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che riguardano la sua vita sentimentale. Ha parlato della storia d’amore avuta prima di conoscere il noto giornalista e di come è nata la relazione con quest’ultimo.

Il naufrago ha rivelato si essere stato fidanzato con una ragazza quando aveva 16 anni, una relazione durata fino ai suoi 19 anni definita da lui allo stesso tempo terribile e bellissima. Terribile per il rapporto che avevano, soprattutto durante la crisi. Ha fatto poi sapere di aver sempre provato attrazione verso l’altro sesso, però non lo capiva bene mentre stava con l’ex fidanzata, si convinceva che l’interesse doveva essere quello. Durante la pandemia ha visto Alessandro Cecchi Paone in televisione che parlava dei vaccini ed è subito rimasto affascinato. Da quel momento ha iniziato a mettere reazioni e like ai suoi post e alle sue Instagram Stories.

Simone Antolini ha continuato dicendo: “Improvvisamente lui mi segue, mi ricambia queste reazioni e mi scrive.” Poco dopo i due hanno deciso di incontrarsi e di andare a cena da soli, a detta sua è stato bellissimo e magico. Il noto giornalisti lo ha ascoltato ed è stato bello per lui avere una persona che lo capiva. Ai suoi compagni di avventura ha detto che Cecchi Paone sapeva e sa consigliarlo, da quel momento è iniziato tutto. La sera stessa che si sono visti per la prima volta hanno poi trascorso la notte insieme, per lui è il suo primo vero amore.

