Alessandra Amoroso sul nuovo fidanzato: “È stata una grande scoperta”

Alessandra Amoroso sta partecipando alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e come sempre sta conquistando tutti con il suo incredibile talento. A sorpresa si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita sentimentale durante un’ospitata a Mano sul cuore, il videopodcast di Cosmopolitan. L’amatissima cantante da qualche mese ha ritrovato l’amore, a farle battere il cuore è Valerio Pastore.

Il nuovo fidanzato della nota cantante è un tecnico del suono ed è più giovane di lei di otto anni, la differenza d’età però per la coppia non è affatto un problema. Senza giri di parole ha rivelato che con lui sta finalmente amando, parlando di lui ha detto che quando l’ha incontrato il suo cuore ha iniziato a battere fortissimo ed è quello che ha sempre desiderato. Alessandra Amoroso spera che possa continuare sempre così, per lei è stata una grande scoperta. Ha poi aggiunto: “Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo.”

Fino ad ora la splendida e talentuosa ‘Sandrina’ non si era mai sentita così libera in una relazione e questo per lei è la chiave di tutto. Si sente libera di essere quella che è e di fare ciò che le va. Ha poi concluso dicendo che non ha freni, naturalmente sempre nel rispetto dell’altra persona.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi commenta l’addio all’Isola: “Ho chiuso un cerchio”