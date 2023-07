Filippo Bisciglia grato a Maria De Filippi: “Per me è la numero 1”

Oltre ad essere legati professionalmente Filippo Bisciglia e Maria De Filippi sono anche molto amici. Intervistato dal magazine Nuovo in Famiglia lui ci ha tenuto a ribadire quanto è grado alla conduttrice per aver creduto in lui. Ha fatto sapere che il loro è un rapporto bellissimo, è una delle donne più importanti della sua vita e le vuole davvero bene.

Filippo Bisciglia ha detto che i due sono legati da un reciproco affetto, ma dal punto di vista professionale non c’è parità, lui vorrebbe essere anche solo l’1% di quello che è lei. Da Maria De Filippi impara davvero tanto, anche solo guardandola mentre spiega le cose. Per lui la nota conduttrice è la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone senza mai mettersi in una posizione di superiorità rispetto agli altri. Ha poi aggiunto: “Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio.” Ha infatti detto che per una migliore resa della puntata il montaggio è fondamentale e pensa che nemmeno in questo la De Filippi ha rivali.

LEGGI ANCHE -> Attilio Romita allontanato da Mediaset: “Mi sento un po’ offeso”