Daniele Bossari ha spiazzato i suoi tantissimi fan nelle scorse ore con una rivelazione del tutto inaspettata. Di che si tratta? Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post dove ha raccontato di aver lottato contro un tumore alla gola nei mesi scorsi. Sono stati momenti davvero difficili e pieni di sofferenza, durante i quali ha potuto sempre contare sulla vicinanza, il sostegno e l’affetto della sua famiglia e dei suoi più cari amici.

Nella didascalia del post tra le varie cose ha scritto che è vivo e può raccontarlo, non potendo sfuggire al dolore in quei delicati momenti ha dovuto accettarlo. Ai fan ha raccontato che era appeso al filo del destino ma con totale fiducia nella scienza medica, così ha affrontato la tempesta che lo ha travolto. I medici curavano il suo corpo e lui cercava di curare la sua anima, con la ricerca interiore cercava di trovare un senso a ciò che gli stava succedendo.

Daniele Bossari ha fatto poi sapere che per affrontare la lotta contro il tumore è stato fondamentale l’amore, quello per la sua famiglia e quello per la vita in sé. Il noto e amato conduttore ha poi detto: “Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità.” Ai suoi seguaci ha fatto sapere che racconterà ciò che ha affrontato per aiutare coloro che vivono simili situazioni e per alleggerire se stesso in modo da lasciare spazio ad una nuova vita.

