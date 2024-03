Valerio Scanu torna a parlare del tumore: “Ho preferito non dirlo perché…”

Durante la prima ondata di Covid Valerio Scanu ha scoperto di avere un’adenocarcinoma, un tumore maligno ai polmoni. A giugno del 2020 si è sottoposto ad delicato intervento chirurgico, la lotta contro la malattia non è stata certo semplice, soprattutto perché a causa della pandemia ha dovuto affrontare quel doloroso momento da solo, senza la famiglia al suo fianco.

Pubblicamente non ha rivelato nulla per anni, ha confessato di aver lottato contro il tumore a novembre del 2022. Ospite su Rai Uno a Storie Italiane ha spiegato perché ha aspettato così a lungo prima di parlarne. Ad Eleonora Daniele ha detto di essersi operato in una clinica privata perché per via della pandemia i parenti non potevano stargli vicino e voleva tutelare la sua famiglia. Non lo disse pubblicamente perché la sua famiglia era lontana, non sapevano ancora di cosa si trattasse e come avrebbe dovuto affrontare la cosa.

Per Valerio Scanu era un periodo davvero delicato della sua vita e non aveva voglia di affrontare la reazione del pubblico. A detta sua non si sa mai come la gente possa prendere questo tipo di notizie, in merito a ciò ha detto: “Magari uno lo dice perché sente la necessità di farlo e il pubblico ti attacca pensando che tu ti voglia vittimizzare, quindi io ho preferito non dirlo.” Alla conduttrice ha poi detto che una battaglia simile è dura quando la vivi in prima persona e leggere i commenti negativi avrebbero potuto devastarlo, per questo ha preferito non dire nulla.

