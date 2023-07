Magalli su Barbara d’Urso svela: “A me non è mai piaciuta”

Da anni non corre buon sangue tra Giancarlo Magalli e Barbara d’Urso, lui stesso ha ricordato che nel 2003 lei ci rimase male perché non la invitò a far parte della giuria del programma ‘La grande occasione’, da quel momento non lo salutò più. Intervistato da Il Messaggero lui si è chiesto cosa c’entrasse la conduttrice in quella giuria dal momento che era una trasmissione dedicata agli imprenditori.

Il famoso conduttore non ha poi nascosto il fatto di non aver mai amato il suo modo di fare televisione. Parlando di Barbara d’Urso ha infatti detto che quello che lei faceva era il ‘monumento del trash‘. Un modo di fare televisione che a parer suo non è sbagliato o brutto, ma estremamente ruffiano e con un’eccessiva dose di insincerità. Ha poi aggiunto: “Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta.”

Tante altre sono le interessanti rivelazione che Giancarlo Magalli si è lasciato sfuggire, tra queste anche alcune riguardanti la Rai. A detta sua la riconoscenza non esiste, non ce l’ha nemmeno la Rai, ha solo dirigenti che ogni due-tre anni cambiano. Il conduttore ha poi svelato che gli avevano promesso una telefonata sia Angelo Mellone che Giampaolo Rossi, ma fino ad ora non li ha sentito. Ha poi concluso dicendo che però non è un problema e ci ha tenuto a precisare che lavora in Rai dal 1964 senza mai una raccomandazione.

