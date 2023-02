Si parla da un po’ di una possibile liaison tra Barbara d’Urso e Flavio Briatore, dopo che sono stati paparazzati a cena insieme in un hotel a Milano. Stando alle indiscrezioni trapelate in quell’occasione i due avrebbero anche passato la notte insieme. Lei la scorsa settimana a Verissimo ha rivelato a Silvia Toffanin che con l’imprenditore sono solo amici, ha anche fatto sapere di aver conosciuto anche il figlio Nathan Falco.

Sono in molti però a pensare che la loro sia una frequentazione sentimentale, dunque un flirt e non solo un’amicizia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la famosa conduttrice ha ribadito che lei e l’ex marito di Elisabetta Gregoraci sono usciti qualche volta insieme, però in compagnia di alcuni amici. Sono usciti anche da soli? A questa domanda ha risposto dicendo che non se lo ricorda.

Barbara d’Urso è sempre stata molto riservata, preferisce infatti tenere lontana dai riflettori e dal gossip la sua sfera personale. Parlando però di Flavio Briatore ha confessato che prima di conoscerlo aveva un pregiudizio nei suoi confronti. Quale? Non credeva che le sarebbe stato simpatico. Ha poi concluso dicendo: “Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.

