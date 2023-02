Antonella Fiordelisi, l’ex la attacca: “Si era preparata i copioni”

Prosegue il percorso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia era entrata da ‘single’ e ha iniziato una relazione con Edoardo Donnamaria, col tempo è però emerso che fuori aveva un fidanzato, Gianluca Benincasa. In più occasioni quest’ultimo si è detto deluso per come lei si è comportata nella casa, sarebbe dovuto anche entrare nei panni di concorrente ma i genitori dell’influencer glielo hanno impedito tramite provvedimenti legali.

Nelle scorse ore l’ex di Antonella Fiordelisi è tornato ad attaccarla ribadendo che erano ancora fidanzati quando ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. Ha rivelato che prima del reality si è preparata dei copioni che avrebbe seguito per andare avanti, ha poi aggiunto: “Comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida“.

Gianluca Benincasa pensa che la gieffina non sia stata rispettosa nella casa più spiata d’Italia nei suoi confronti perché si faceva toccare dappertutto dal nuovo ‘fidanzato’. Con lui si è anche spinta oltre sotto le lenzuola fregandosene delle promesse d’amore che gli aveva fatto prima del reality. Ha ribadito che quando ha avuto la possibilità di ripulirsi dalle dicerie partecipando al Grande Fratello Vip per chiudere definitivamente i rapporti con Antonella Fiordelisi gli hanno dato dello stalker e non ha potuto fare il suo ingresso nella casa.

