Alba Parietti rinata con l’amore: “Ho perso 7 kg grazie a Fabio”

È sempre stata incantevole e in forma smagliante, Alba Parietti però ora è proprio rinata ed è tutto merito dell’amore. Da qualche mese ha iniziato una relazione sentimentale con Fabio Adami e sono più complici e innamorati che mai. A farli conoscere è stato un viaggio in treno, lei stessa ha raccontato che quando si sono rivisti per caso per la seconda volta non si sono più separati.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo ha rivelato di aver perso 7 chili grazie all’amore. Tra le varie cose ha detto di aver perso due taglie perché l’amore fa anche questi miracoli. La nota soubrette e il nuovo fidanzato hanno perso gli stessi chili, senza seguire nessuna dieta, ha poi aggiunto: “Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo.”

Parlando del nuovo fidanzato Alba Parietti ha fatto sapere che Fabio è una persona molto premurosa e dolce, spesso le manda dei fiori e le fa molte sorprese. Anche quando lei ha subito un furto lui è riuscito a trovarle le stesse scarpe che le avevano rubato. La loro storia d’amore si fa sempre più seria, ha anche rivelato che convivono a metà. Abitando lui a Roma e lei a Milano infatti vivono un po’ di tempo a casa del compagno e un po’ a casa sua.

