Lory Del Santo parla del padre di Loren: il figlio non lo ha mai conosciuto

Lory Del Santo torna ad attirare l’attenzione del gossip, l’attrice è stata ospite di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso, nella puntata andata in onda ieri 21 giugno 2020 su Canale 5. La Del Santo ha parlato per la prima volta dell’uomo con cui ha avuto Loren, il figlio morto nel 2018. Il ragazzo si è tolto la vita a 19 anni. Era malato di anedonia, una malattia cerebrale che non permette a chi ne soffre di provare interesse e piacere per la propria vita.

Loren portava il cognome della madre, Lory Del Santo lo ha infatti cresciuto da sola. Il ragazzo non ha mai conosciuto suo padre, la relazione è stata infatti breve tra l’attrice e l’uomo. Quando sono stati insieme lui faceva il modello, non si è mai interessato alla gravidanza e non ha incontrato il figlio quando ne ha avuto l’occasione. A Barbara d’Urso ha spiegato che il modello girava il mondo, sognava di diventare un deejay. Nei tre mesi che sono stati insieme si sono visti davvero poco, quando lui è partito per l’America lei era già incinta ma non lo sapeva ancora. Quando ha scoperto di aspettare Loren non sapeva dove fosse l’uomo, era più difficile a quei tempi contattarsi.

Il figlio di Lory Del Santo non ha mai conosciuto suo padre, ecco cosa ha raccontato l’attrice a Live-Non è la d’Urso

Alla conduttrice Lory Del Santo ha raccontato che dopo tre anni dalla nascita di Loren l’uomo si è presentato nel suo ufficio a Milano. L’ex modello voleva sapere se aveva davvero un figlio, voleva vederlo. All’ex disse: “’Devo sapere le tue intenzioni, se un padre c’è sono felice ma se deve scomparire lasciamo perdere’. Gli ho dato appuntamento il giorno dopo, alle 13. Sono andata ma lui non è mai venuto. E da lì non l’ho mai più visto in vita mia.” In passato anche Madonna fece un figlio con il modello, l’attrice li ha fatti incontrare ma Loren a detta sua era perplesso. L’unico con cui ha avuto un rapporto fraterno era Devin, l’altro figlio della Del Santo.