Manuela Arcuri usata da Garko? Lui la rassicura: “La passione era reale”

Manuela Arcuri è tornata a parlare della sua relazione sentimentale con Gabriel Garko, la loro storia d’amore risale al 2009, dopo il coming out dell’ex fidanzato l’attrice ha temuto di essere stata usata. La Arcuri è stata ospite ieri 6 dicembre di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso, dove si è chiesta cosa c’è stato davvero con Garko quando sono stati insieme.

Poche settimane fa a Verissimo l’attrice aveva detto che la sua storia con Gabriel Garko non era finta, almeno per lei non lo era. A detta sua i due si sono amati e la passione tra loro era molto forte. Con il passare del tempo, però, qualche dubbio le è venuto sulla veridicità della loro relazione. Ieri sera alla d’Urso ha detto che l’ex a lei non ha detto nulla, a parer suo forse si vergognava o aveva paura di deluderla. Le voci circolavano, ma lei credeva alle parole dell’attore. Ha poi aggiunto: “Ora mi viene il dubbio di essere stata usata perché c’è una differenza tra me e le altre. Lui con loro ha detto che le storie erano studiate a tavolino, con me no.” Alla conduttrice ha confermato che ci sono stati rapporti intimi tra loro nei mesi che sono stati fidanzati, erano una coppia vera.

Gabriel Garko conferma che la sua storia d’amore con Manuela Arcuri era sincera

Anche Gabriel Garko ha poi fatto il suo ingresso nello studio di Live-Non è la d’Urso per avere un confronto con l’ex fidanzata. L’attore ha confermato che la relazione con Manuela Arcuri era sincera, così come lo era la passione che c’era tra loro e i sentimenti che provavano. Ha rivelato di aver avuto poi una lotta sua interiore, però quando stava con lei non stava con un altro uomo come è trapelato nelle ultime settimane. In quel periodo l’attore voleva tenere la sua vita privata lontana dal mondo del gossip e dai riflettori, aveva la nausea nel vedere la sua vita personale finire sempre in copertina. La Arcuri è intervenuta dicendo: “L’unica storia vera che hai avuto volevi tenerla nascosta?”

Manuela Arcuri e Gabriel Garko hanno avuto un chiarimento ieri a Live-Non è la d’Urso. L’attrice ha ammesso di aver avuto molti dubbi, c’è anche rimasta male quando lui ha svelato in mondovisione di essere omosessuale. Lui ci ha tenuto a ribadire che la loro storia d’amore è stata autentica.