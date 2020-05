Manuela Arcuri parla di Gabriel Garko: “È stata solo un’avventura…”

Manuela Arcuri si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua vita privata e professionale a Vieni da me, nella puntata andata in onda ieri 12 maggio 2020, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. Mentre parlava della sua carriera la famosa ed amata attrice ha parlato anche di Gabriel Garko, per anni i due hanno tenuto incollati al televisore i telespettatori con diverse fiction, tra queste Il peccato e la vergogna e L’onore e il rispetto.

Tra un set e l’altro, è scoppiata una travolgente passione tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri, con il tempo sembrano essersi però resi conto che non era amore. Lei stessa alla conduttrice ha svelato: “Con Gabriel credevo fosse una storia importante ma è stata solo un’avventura. Lui è sempre stato impeccabile con me. Abbiamo fatto vacanze insieme e ci siamo divertiti, poi non so il vero motivo per cui è finita.” L’attrice ha fatto sapere che i due con il tempo si sono allontanati. Ci ha tenuto però a precisare che dopo la rottura sono rimasti molto amici e hanno continuato a lavorare insieme. Ancora oggi continuano a volersi molto bene.

Manuela Arcuri e la difficoltà di rimanere incinta, ecco cosa ha detto l’attrice

Manuela Arcuri ha parlato poi della sua storia d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco, i due stanno insieme da anni. Dal loro amore è nato il figlio Mattia nel 2014, l’attrice ha però confessato che non è stato semplice restare incinta. A Caterina Balivo ha detto che ricorda con molta tristezza il periodo in cui ha provato ad avere un figlio. La Arcuri ha svelato che lei e Giovanni hanno provato per un anno a metter su famiglia, ogni mese scopriva di non essere incinta e piangeva. L’attrice ha poi concluso dicendo: “Era scattata una sorta di fissazione. Quando stavo per gettare la spugna è arrivato Mattia”

