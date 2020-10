Serena Autieri parla di Gabriel Garko: “Non siamo mai stati fidanzati”

Serena Autieri è stata ospite ieri a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno al posto di Vieni da me di Caterina Balivo. In passato si è parlato di una presunta relazione tra la Autieri e Gabriel Garko. L’attore poche settimane fa ha finalmente trovato il coraggio di svelare il suo segreto, ha fatto coming-out in televisione. Garko oggi è felice di poter vivere la sua vita sentimentale serenamente, non ha più bisogno di nascondersi, da poco è infatti uscito allo scoperto con il fidanzato Gaetano. Il giovane e affascinante ragazzo ha 23 anni ed è napoletano.

In passato Gabriel Garko e Serena Autieri hanno recitato insieme nella fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto. L’attrice ha fatto parte del cast della serie televisiva solo per le prime due stagioni. Oltre ad avere feeling sul set, Serena e Garko hanno davvero avuto un legame sentimentale? L’attrice ha fatto chiarezza sul loro rapporto negando che tra loro ci sia stata una relazione. Alla conduttrice ha infatti detto: “Io e Gabriel Garko? Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati.” L’Autieri ha poi concluso dicendo: “Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare”.

Serena Autieri non ha avuto una relazione con Gabriel Garko

Serena Autieri ha preferito tagliare corto parlando del suo rapporto con Gabriel Garko, ci ha tenuto però a precisare che i due non sono mai stati insieme da un punto di vista sentimentale. Dal 2010 l’attrice è felicemente sposata con il manager Enrico Griselli, dal loro amore è nata nel 2013 la figlia Giulia Tosca.