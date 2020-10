Gabriel Garko esce allo scoperto: il nuovo fidanzato è Gaetano

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Gabriel Garko, Il noto ed amato attore da poco ha svelato il suo segreto al Grande Fratello Vip, ha fatto una sorpresa ad Adua Del Vesco e ha fatto chiaramente intendere di essere gay. Pochi giorni fa a Verissimo ha fatto coming out pubblicamente, raccontando molti dettagli della sua vita privata.

Oggi Gabriel Garko è finalmente libero di vivere la sua vita sentimentale alla luce del sole, senza doversi più nascondere dal momento che tutti sanno che è gay. A Verissimo a Silvia Toffanin aveva detto di aver da poco iniziato a frequentare un altro uomo. Non aveva rivelato la sua identità, aveva però fatto sapere di essere molto felice. L’attore è finalmente uscito allo scoperto, il suo nuovo fidanzato è un ragazzo napoletano di 23 anni, si chiama Gaetano e lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. I due al momento vivono la loro relazione a distanza, l’attore vive a Zagarolo, il fidanzato vive invece in Brianza. Gabriel e Gaetano durante un’uscita romana con le migliori amiche dell’attore, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Gli scatti sono stati pubblicati nel nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini in edicola da oggi 7 ottobre.

Gabriel Garko felice con il nuovo fidanzato Gaetano

La relazione tra Gabriel Garko e il fidanzato Gaetano va avanti già da qualche mese e sembrano essere più complici che mai. Il 23enne ha accompagnato l’attore negli studi di Verissimo, lo ha però aspettato dietro le quinte rimanendo lontano dai riflettori. Dopo aver svelato il segreto che per tanti anni lo ha fatto stare male, Garko è finalmente libero di viversi la sua nuova storia d’amore senza doversi nascondere, ad oggi è molto felice.