Andrea Iannone e Soleil Sorge, flirt in corso? Beccati insieme in Sardegna

Da settimane non si fa che parlare del presunto flirt tra Andrea Iannone e Soleil Sorge, i due hanno da poco trascorso qualche giorno insieme in Sardegna. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 26 agosto 2020. Negli scatti pubblicati dalla rivista il motociclista e l’ex naufraga de L’Isola dei famosi sembrano essere piuttosto complici, non si sono però lasciati andare ad atteggiamenti intimi e romantici.

Alcune foto della presunta nuova coppia sono state pubblicate ieri sul profilo Instagram del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini. Tra le varie cose, nella didascalia delle foto postate si legge: “Uno strano “triangolo” visto che lei è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez , il miglior amico di Iannone e suo ex “cognato” ai tempi quando il pilota era fidanzato con Belen.” Stando alla rivista il motociclista è rimasto chiuso nella sua casa a Lugano per quasi tutta l’estate a pubblicare foto della sua amata moto. Per lui non è un momento semplice, dopo la condanna a 18 mesi di squalifica aspetta la revisione della sentenza per doping.

Soleil Sorge e Andrea Iannone si stanno frequentando?

Nonostante il delicato periodo, Andrea Iannone ha deciso di godersi qualche giorno di relax e vacanza in Sardegna, dove ha incontrato Soleil Sorge. A quanto pare i due sono poi tornati insieme a Milano. Questo è ciò che si legge nella didascalia degli scatti postati su Instagram dal settimanale Chi: “Si è concesso una breve vacanza in Sardegna. Breve ma efficace, visto che ha incontrato Soleil lo scorso giovedì sera e ha trascorso con lei due giorni, prima di prendere il suo stesso volo, direzione Malpensa, e di riaccompagnarla a casa con un autista.”