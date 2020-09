Alessia Marcuzzi parla del presunto flirt con Stefano: “Tutto molto surreale”

Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 19 settembre su Canale 5. Per la prima volta la conduttrice ha rotto il silenzio in merito alle voci che la vedevano coinvolta in un flirt clandestino con Stefano De Martino. Il pettegolezzo ha fatto chiacchierare di loro per tutta l’estate, nonostante Belen e Stefano avessero smentito su Instagram.

Parlando del suo presunto flirt con De Martino, alla conduttrice Alessia Marcuzzi ha detto: “Tutto molto surreale”. A detta sua piuttosto che credere alla realtà “le persone preferiscono credere a una cosa romanzata”. La conduttrice ha poi fatto sapere che lei e la sua famiglia sono rimasti esterrefatti quando è uscito il pettegolezzo, a parer suo smentire non avrebbe fatto altro che creare più caos. La Marcuzzi ha commentato anche la cosa del fiore, lei e Stefano avevano postato una foto simile e questo ha fatto aumentare le voci sul loro presunto flirt, per lei è stata una cosa surreale perché non può mica controllare cosa postano gli altri prima di pubblicare qualcosa sui social. Ad ogni modo, ci ha tenuto a precisare che quando la verità se la sono detta in famiglia lei era serena.

Alessia Maruzzi smentisce il flirt con Stefano De Martino e parla della crisi con il marito

Nei mesi scorsi Alessia Marcuzzi era già finita al centro del gossip per via della sua presunta crisi con il marito Paolo. Alla Toffanin ha detto: “Quando c’è stato il lockdown davvero c’è stato un momento un po’ così con Paolo…”. La conduttrice ha spiegato di essere sempre stata molto indipendente, ha l’abitudine di prendersi i suoi spazi e il fatto di non poterlo fare durante la quarantena ha creato delle piccole tensioni in casa perché non riusciva a sentirsi libera. La Marcuzzi ha poi aggiunto: “Ma nulla di eclatante, lui poi è andato a dormire dalla nonna che è vicinissima a casa nostra”. Alla conduttrice ha poi detto che sia lei che il marito sono rimasti sconvolti quando è uscita la notizia che erano in crisi, ha poi concluso dicendo che la sua famiglia è unita e sono sereni.