Marina La Rosa ricorda Taricone: “Ecco come ho scopeto che era morto…”

Marina La Rosa è tornata a parlare di Pietro Taricone a Vieni da me, nella puntata andata in onda ieri 21 gennaio 2020 su Rai 1, il programma è condotto da Caterina Balivo. I due si erano conosciuti durante la prima edizione del Grande Fratello, edizione andata in onda vent’anni fa. Tra loro si è subito creato un particolare feeling, hanno continuato ad essere amici anche dopo il reality, fino a quando lui è morto nel 2010 in un incidente con il paracadute.

L’ex gieffina a Pietro Taricone ha dedicato parole speciali e piene di affetto. Alla conduttrice ha detto che l’amico era davvero fantastico, a detta sua era capace di creare una relazione intima e speciale con chiunque. Marina La Rosa ha fatto sapere che dopo il Grande Fratello lei e Pietro erano diventati molto amici, spesso gli telefonava in cerca di qualche consiglio. Stando a quanto detto dalla La Rosa l’ex gieffino la faceva ridere molto, viveva ogni cosa con molta serenità.

Marina La Rosa svela come ha appreso della morte di Pietro

Pietro Taricone era davvero molto amato dalla gente, quando ha partecipato al Grande Fratello era riuscito infatti a fare breccia nel cuore della maggior parte dei telespettatori. Marina La Rosa ha fatto sapere che quando l’amico è morto in moltissimi la fermavano e scoppiavano a piangere parlando di lui, anche senza conoscerlo. Ma come ha scoperto che l’ex gieffino era morto a causa dell’incidente? L’ex gieffina ha appreso della morte di Taricone in modo brusco e inaspettato. In merito a ciò alla Balivo ha svelato: “Con la chiamata di un giornalista. Mi chiese un commento a caldo, ma io non ne sapevo nulla.”