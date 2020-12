Selvaggia Roma rivede il padre a Live-non è la d’Urso: “Mai abbandonata”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori Selvaggia Roma, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia più volte ha parlato del suo difficile passato e del suo turbolento rapporto con il padre, a causa sua ha addirittura pensato di togliersi la vita. In lacrime aveva fatto sapere che voleva farlo sentire in colpa perché il loro rapporto conflittuale l’ha fatta sempre stare male.

Ieri sera Selvaggia Roma è stata ospite di Barbara d’Urso a Live-non è la d’Urso, la conduttrice le ha dato la possibilità di rivedere il padre dopo tanto tempo per avere un confronto. In moltissimi erano curiosi di scoprire cosa fosse davvero successo tra loro. Fino ad ora lei ha sempre detto di essere stata abbandonata dal padre L’ex fidanzato Francesco Chiofalo e l’ex amica Eliana Michelazzo l’hanno però accusata di aver mentito. L’ex gieffina e il padre hanno avuto un confronto nell’ascensore, l’uomo le ha detto di aver provato fastidio per le cose che ha detto su di lui. Ha fatto sapere che cinque anni fa l’ha portata in Tunisia, dopo un po’ lei è però voluta tornare a Roma. Insieme ai suoi fratelli si sono poi rivisti, ma da quel momento non si sono più incontrati. L’uomo ha fatto sapere che spesso nemmeno gli risponde quando la chiama.

Selvaggia Roma è stata abbandonata davvero dal padre? Ecco cosa ha detto lui a Live-Non è la d’Urso

Visibilmente turbata Selvaggia Roma al padre ha detto: “Dopo i 15 anni non ti ho più visto, non ci sei mai stato come una presenza fissa di un padre. Non ci siamo mai più visti e lo sai che ci sono stata male”. A detta sua anche quando si vedevano lui aveva sempre poco tempo. Non hanno mai trascorso un’intera giornata insieme. Ha poi fatto sapere che hanno sempre discusso, spesso non gli rispondeva perché ci stava male.

Il padre di Selvaggia le ha fatto notare che tutti sbagliano, lui è fatto così e lei lo sa bene. Ha poi aggiunto: “C’è sempre stata una scintilla tra me e te. Poi dire mio padre mi ha abbandonato dopo 15 anni, non è vero, non è così. Secondo me stai esagerando un po’ troppo con me.” La Roma ha ingigantito un po’ la cosa per avere una storia più interessante da raccontare al Grande Fratello Vip? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro reale rapporto.