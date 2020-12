Selvaggia Roma, pessimo rapporto con il padre: “Volevo uccidermi…”

Si torna a parlare di Selvaggia Roma, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera la gieffina ha parlato ancora del suo difficile passato nella casa più spiata d’Italia. Si è lasciata travolgere da un momento di sconforto mentre parlava con Maria Teresa Ruta. Ancora una volta ha parlato del suo turbolento rapporto con il padre, a causa sua ha addirittura pensato di togliersi la vita.

Al Grande Fratello Vip ieri sera Selvaggia Roma non è riuscita a trattenere le lacrime. Sfogandosi con la Ruta ha rivelato: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa“. La gieffina si riferiva al padre, il loro rapporto conflittuale l’ha fatta sempre stare male. A Maria Teresa ha confidato di essere stata la prima alla quale ha raccontato questa cosa, si è definita una tipa solitaria. Alla gieffina ha detto di non aver mai avuto un parente, sono sempre state solo lei e la madre. La Roma ha raccontato di aver abbandonato le sue passioni per iniziare a lavorare quando il padre le ha lasciate, per staccarsi dalla sua reale vita ha anche cambiato nome e cognome. Ha poi aggiunto: “Ho avuto un pessimo rapporto con mio padre ed ogni volta che lo sentivo ci litigavo sempre”.

Quella di Selvaggia Roma non è stata una vita semplice, sempre al Grande Fratello Vip la scorsa settimana aveva raccontato quanto sia stata dura per la madre quando lei era una bambina. Le due vivevano in Tunisia con il padre, non è stato facile per la donna riportarla in Italia quando la storia con il padre di Selvaggia giunse al capolinea. Ieri nella casa ha ribadito che la madre dopo la rottura con suo padre non ha mai pensato di rifarsi una vita con un altro uomo, si è sempre dedicata a lei.