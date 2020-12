Selvaggia Roma contro Chiofalo: “Sono indignata, vuole solo visibilità”

Si torna a parlare di Selvaggia Roma, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia più volte ha parlato del suo difficile passato e del suo turbolento rapporto con il padre, a causa sua ha addirittura pensato di togliersi la vita. In lacrime aveva fatto sapere che voleva farlo sentire in colpa perché il loro rapporto conflittuale l’ha fatta sempre stare male.

Nei giorni scorsi l’ex fidanzato di Selvaggia, Francesco Chiofalo, l’ha duramente attaccata dicendo che è solo una bugiarda. Stando alle parole del personal trainer non è vero che il padre dell’ex gieffina l’ha abbandonata, lui lo ha anche conosciuto quando stavano insieme. A detta sua è vero che tra i due ci sono stati dei conflitti, ma solo perché l’uomo non approva le scelte di vita della figlia quando decise di fare la cubista.

In un’intervista rilasciata ad Adnkronos Selvaggia Roma ha replicato alle accuse che l’ex fidanzato le ha rivolto. L’ex gieffina ha ribadito che non ha rapporti con il padre da quando aveva 15 anni, in tutti questi anni si sono visti sporadicamente. Ha parlato di una foto mostrata da Chiofalo dicendo che era stata scattata al compleanno del fratello. Lei non voleva andare perché sapeva che ci sarebbe stato il padre ma il fratello la pregò di andare.

Francesco Chiofalo attacca Selvaggia Roma per avere visibilità? L’attacco dell’ex gieffina

Riferendosi al padre Selvaggia Roma ha ribadito: “C’ho sempre litigato non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: ‘tu non sei più mia figlia’.” L’ex gieffina ha confermato che Chiofalo in passato ha conosciuto il padre, ma solo perché era preoccupato a causa del suo comportamento aggressivo. La Roma ha accusato l’ex fidanzato di parlare ancora di lei dopo tutti questi anni con l’unico scopo di ottenere visibilità. A parer suo è veramente brutto che Francesco approfitti di una situazione familiare così delicata per visibilità.

Selvaggia Roma pensa che sia imbarazzante che continui a parlare di lei solo per andare in televisione. E ancora: “Sono indignata dal fatto che nonostante con Francesco sia finita da tempo lui non trovi soluzioni diverse da quelle di attaccare me per avere quel minimo di visibilità che altrimenti non avrebbe.” La Roma ha fatto sapere che non intende avere un confronto con l’ex fidanzato perché non vuole dargli la possibilità di avere ancora visibilità grazie a lei.