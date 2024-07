Chiofalo fa chiarezza sull’intervento dell’allungamento delle gambe: “Quando sarà legale…”

Negli ultimi anni Francesco Chiofalo ha fatto spesso ricorso alla chirurgia estetica, non solo per qualche semplice ritocchino, si è infatti sottoposto a delicati interventi come il trapianto della barba e di recente ha cambiato colore degli occhi perché era un desiderio che aveva da sempre. Alcune sue recenti rivelazioni hanno fatto non poco discutere ed è per questo che ha deciso di rompere il silenzio sui social.

Il noto personal trainer ha ammesso di aver detto durante un’intervista che se pensa ad un prossimo intervento di chirurgia plastica gli piacerebbe sottoporsi all’operazione di allungamento delle gambe. Ci ha tenuto a fare una premessa, lui si rende conto di non essere basso, ma non è altissimo. Ha fatto sapere che è alto 1.80 però avendo l’apertura toracica molto grossa non dà l’idea di essere slanciato, al contrario sembra tozzo.

Francesco Chiofalo ha continuato dicendo che molte persone pensano che sia basso, infatti restano stupite quando lo vedono dal vivo. Ha anche fatto sapere che avrebbe potuto fare un percorso diverso nel mondo della moda se avesse avuto cinque cm in più e ha ribadito che l’intervento di allungamento è una cosa che gli piacerebbe fare. L’ex volto di Temptation Island ha poi concluso dicendo: “Attualmente nell’Unione Europea è illegale, ma quando sarà legale è facile che farò questo intervento”.

