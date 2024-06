Giulia Salemi svela: “Pierpaolo era geloso, ora c’è equilibrio”

Nel suo podcast Non lo faccio x moda Giulia Salemi si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale e non solo. Tra le varie cose è tornata a parlare anche di Pierpaolo Pretelli e della difficile crisi che hanno affrontato qualche tempo fa. Le loro strade hanno rischiato di separarsi, ma l’amore che provato è stato molto più forte e li ha aiutati a superare ogni difficoltà.

Riferendosi al fidanzato e al loro periodo buio la splendida influencer e conduttrice ha fatto sapere che Pretelli è stato il suo primo vero amore. A detta sua la convivenza ti porta ad affrontare le differenze caratteriali, nel loro rapporto ci sono stati momenti molto difficili. Lei si reputa una brava ragazza, Pierpaolo però era molto geloso e la portava a stranirsi e a piangere. In quei momenti si sentiva ferita e a sua volta feriva il compagno, entrambi si dicevano cattiverie che non pensavano.

Entrambi lavoravano molto e questo rendeva il rapporto ancora più nervoso, fortunatamente però col tempo sono riusciti a trovare un equilibrio. A detta sua ora sono in un momento molto sereno e risolto. Giulia Salemi ha poi concluso dicendo: “Siamo in bolla, più maturi e pronti anche a fare un passo in avanti.”

