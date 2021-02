GF Vip, Dayane Mello cambia idea su Giulia Salemi: “È stata l’unica che…”

Dayane Mello e Giulia Salemi sono sempre più unite al Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. All’inizio le due non si sopportavano e non facevano nulla per nascondere la loro reciproca antipatia, più volte si sono battibeccate nella casa più spiata d’Italia. Nell’ultimo periodo, però, sembra essere nata una bella e sincera amicizia tra loro.

Dopo la morte del fratello della modella brasiliana Giulia le è sempre stata molto vicina, comportamento che Dayane Mello ha davvero apprezzato. Durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi la gieffina ha parlato della Salemi, pronunciando parole davvero speciali. La Mello ha confessato che c’è stato un momento in cui di Giulia non le importava niente, i suoi scherzi le davano fastidio, anche la sua persona la infastidiva. Con il tempo si è però ricreduta e si è riavvicinata a lei.

Giulia Salemi e Dayane Mello sempre più unite al GF Vip

Dayane Mello mentre chiacchierava con Zorzi ha ammesso che Giulia Salemi è stata l’unica a farla davvero ridere dopo la morte del Fratello Lucas. Ha poi aggiunto: “Sentire questa sensazione mi ha fatto bene, io pensavo che avrei fatto altre tre settimane di me**a, invece lei è stata la mia valvola di felicità. Io guardo il suo sorriso, che prima mi dava fastidio, adesso mi riempie!”

Poco prima della morte di Lucas le due avevano da poco discusso al Grande Fratello Vip, dopo la terribile notizia la Salemi si è però lasciata tutto alle spalle e le è sempre stata accanto. Le due trascorrono molto tempo insieme nella casa e sono sempre pronte a supportarsi, ormai sono inseparabili. La loro amicizia durerà anche dopo il reality?