Tommaso Zorzi duro contro Giulia al GF Vip: “Hai tenuto al personaggio”

Continuano i dissapori tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle ultime settimane i due si sono più volte battibeccati, il loro rapporto si è inclinato maggiormente dopo la 36esima puntata del reality andata in onda ieri 1 febbraio 2021. L’influencer è convinto che Giulia abbia sfruttato la loro amicizia per aumentare la sua visibilità, sembra essere ormai convinto di voler mettere fine alla loro amicizia.

Nella notte è scoppiato un nuovo scontro tra loro nella casa più spiata d’Italia. Mentre erano in cucina dopo la diretta hanno iniziato a discutere. Giulia Salemi ha nominato Zorzi ieri sera, dopo aver incontrato la madre al Grande Fratello Vip. Tommaso le ha detto che sua madre non avrebbe mai detto ciò che ha detto la madre della gieffina, a parer suo sembra che lo abbia nominato perché glielo ha detto sua madre. All’amica, o ex, ha poi detto: “Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te.”

Tommaso Zorzi non vuole più parlare con Giulia Salemi, la loro amicizia è finita?

Alla gieffina Tommaso Zorzi ha poi detto che fuori dalla casa più spiata d’Italia non erano poi così amici. A detta sua deve smetterla di fare la vittima e di farlo passare per quello che non è. Ha poi ribadito che non vuole più parlare con lei e le ha chiesto di non parlare nemmeno lei con lui. Giulia Salemi lo ha accusato di non averci tenuto davvero a lei in questi anni se pensa di mettere fine alla loro amicizia in questo modo. Lui l’ha invece accusata di aver tenuto più al suo personaggio che a lui come amico. L’ha anche accusata di aver strumentalizzato il loro rapporto per interesse.

La gieffina ha detto a Tommaso Zorzi di averla ferita per settimane, ci ha tenuto poi a precisare di non essere mai stata interessata al suo personaggio, ci teneva davvero alla loro amicizia. Giulia Salemi ha poi concluso accusando Zorzi di essere una persona individualista che pensi solo alla sua sfera. I due faranno pace al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto nella casa.