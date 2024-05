Giulia Salemi svela: “Ho cercato per anni di farmi accettare..”

Giulia Salemi è oggi una conduttrice e influencer molto nota ma in passato si è impegnata davvero tanto per farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, dove non tutto è rose e fiori. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha fatto sapere per per molto tempo si è sentita in difetto, ha poi aggiunto: “Ho passato dieci anni a cercare di farmi accettare, illusione dato che tanto non andavo mai bene.”

C’era chi la riteneva bella ma frivola, chi pensava che fosse inadeguata o leggera. A detta sua in qualche trasmissione era richiesto per contratto il commento leggero ma c’era chi vedendola in tv l’ha accusava di essere sciocca e lei per anni c’è stata male. L’influencer ha continuato dicendo che per essere accettata a Milano devi far parte del sistema, cioè essere sempre curata, carina, con la battuta pronta.

Giulia Salemi ha fatto sapere che in molti casi bisogna indossare una maschera, ma lei è cresciuta dicendo ciò che pensa e quindi doveva frenarsi. Tanti sono gli errori che ha commesso, ma ora all’età di 31 anni si è stancata. Oggi lei è riuscita ad avere una stabilità, ha menzionato il fidanzato, la famiglia e pochi amici perché gli altri l’hanno delusa.

