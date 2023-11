Giulia Salemi e Pretelli svelano: “Stiamo analizzando il nostro rapporto”

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Lo scorso anno i due avevano vissuto un momento di crisi che aveva messo a dura prova il loro rapporto, erano però riusciti a riconciliarsi e sembrava che la loro storia d’amore procedesse a gonfie vele. Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta rottura, dopo un periodo di silenzio sono stati proprio loro a commentare le indiscrezioni.

I due hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Chi, la nota influencer ha fatto sapere che le voci sono iniziate perché un loro amico ha dato una sua interpretazione ad alcune confidenze che gli avevano fatto. Ha poi svelato: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti.” A detta sua stanno analizzando il loro modo di essere quando sono insieme e quando sono separati. Si stanno anche interrogando su quando il pensiero degli altri condizioni il loro rapporto, per paura di essere giudicati a volte non si sentono liberi.

Anche Pierpaolo Pretelli ha detto la sua, ha fatto sapere che sono complici, amanti e l’uno il supporto dell’altra. L’ex gieffino ha continuato dicendo che lui e Giulia si motivano a vicenda e si vogliono un bene infinito, ha però ammesso che nel loro rapporto ci sono delle mancanze da parte di entrambi che gli fanno avere dei dubbi.

