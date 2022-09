Tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip tornano a far parte del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si tratta di Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La prima ha fatto parte del cast della sesta edizione, i due fidanzatini invece del cast della quinta. È proprio dentro la casa più spiata d’Italia che si sono conosciuti e innamorati, a distanza di due anni sono più complici e felici che mai.

I tre non torneranno al Grande Fratello Vip nei panni di concorrenti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del GF Vip Party, la Salemi invece sarà presente in studio. Giulia commenterà durante ogni diretta i social network. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, facendo riferimento a ciò che è successo nella casa con Alex Belli e Delia Duran, l’ex gieffina italo-americana si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni su Pretelli. Queste le sue parole: “Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste.” Con ironia ha suggerito loro di agire con unicità creando ‘figure geometriche’ diverse.

Ma come ha reagito Giulia Salemi alle dichiarazioni di Soleil Sorge sul suo fidanzato? Sempre a Chi l’ex gieffina si è detta serena e sicura dei sentimenti che lei e Pierpaolo provano reciprocamente. Ha infatti detto che sulla fedeltà di Pretelli mette la mano sul fuoco perché è la persona più fedele del mondo. Ha poi concluso dicendo: “Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi.”

LEGGI ANCHE -> Soleil Sorge e Alex Belli lontani: “Ecco perché la nostra amicizia è finita”