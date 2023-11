Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono detti addio? Lo scoop di Corona

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono davvero lasciati? A rivelare lo scoop nelle scorse ore è stato Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram, dando la notizia come ‘certa’. La loro storia d’amore era nata davanti alle telecamere durante la loro partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento sono trascorsi più di tre anni e la loro sembrava una relazione solida, le cose però potrebbero essere cambiate.

Stando a quanto rivelato dall’ex re dei paparazzi in realtà il loro amore non è mai esistito realmente. A detta sua stavano insieme per fare hype e per lavorare. Nel lungo post che ha pubblicato sui social ha fatto sapere che Pierpaolo Pretelli lascerà la casa in cui conviva con Giulia Salemi entro la prossima settimana, loro però al momento non hanno ancora né confermato né smentito l’indiscrezione.

Fabrizio Corona ha continuato dicendo che il loro problema adesso è come annunciare la fine della loro storia d’amore essendo una coppia molto mediatica. A detta sua non sono né Ilary Blasi e Francesco Totti né Angelina Jolie e Brad Pitt quindi non faranno di certo un comunica stampa. Non crede nemmeno che rilasceranno un’intervista perché difficilmente i settimanali dedicheranno loro una copertina. Potrebbero approdare a Verissimo per parlare della rottura, ma la via più facile per Giulia Salemi, definita da Corona un’arrampicatrice sociale, è quella della storia postata su Instagram. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli annunceranno davvero la fine del loro amore? Si attendono altre indiscrezioni per saperne di più.

