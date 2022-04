Durante il suo percorso al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro si era lasciata andare ad uno sfogo contro le sorelle Selassié accusandola di non essere ‘Vip’. Giulia Salemi al GF Vip Party aveva commentato le sue parole dicendo che se avesse avuto una carriera rosea e di successo non avrebbe partecipato al reality ma ad un altro programma.

Il commento della Salemi era sfuggito a Manila Nazzaro, ne è venuta a conoscenza solo qualche giorno fa e c’è rimasta davvero male. Tramite un tweet sul suo account Twitter ha fatto sapere che le è dispiaciuto molto leggere il pensiero di Giulia su di lei, una ragazza che da tempo segue con affetto. Alle sue parole ha così replicato: “Il tempo è galantuomo e soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi.”

Manila Nazzaro riferendosi al commento di Giulia Salemi ha poi ribadito di aver letto solo ora un articolo uscito lo scorso dicembre che l’ha non poco amareggiata. A parer suo nessuno può permettersi di giudicare le scelte altrui perché non si conoscono le ragioni che si nascondono dietro. Pensa che prima o poi questa sia una cosa che la vita insegna a tutti. Al momento nessuna replica da parte della Salemi, romperà presto il silenzio sui social per rispondere all’ex gieffina? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

