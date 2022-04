Manila Nazzaro su Soleil Sorge svela: “Non ci sentiamo perché…”

È trascorso circa un mese dalla fine del suo percorso vissuto al Grande Fratello Vip, in un’intervista concessa a Superguida Tv Manila Nazzaro è tornata a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge. Le due nella casa più spiata d’Italia si erano molto avvicinate. Per mesi sono state complici e unite, qualcosa però poi è cambiata e non sono più riuscite a tornare come prima.

L’ex gieffina ha fatto sapere che il loro rapporto è cambiato quando nella casa è arrivata Delia Duran, la ‘moglie’ di Alex Belli. Manila Nazzaro si è avvicinata subito alla modellA e questo Soleil Sorge lo ha vissuto come un tradimento nei suoi confronti. A detta sua però il fatto di aver accolto Delia non voleva significare che avrebbe messo in disparte la Sorge. Ciò che è successo tra loro le è molto dispiaciuto, per un po’ sono state lontane, poi però hanno avuto un chiarimento. L’ex gieffina ha rivelato che oggi i loro rapporto sono tranquilli e distesi, ma la loro amicizia dopo il Grande Fratello Vip ha preso una piega diversa, non sono più in contatto.

LEGGI ANCHE -> Soleil Sorge scopre l’ingresso di Delia Duran al GF Vip

Parlando di Soleil Manila Nazzaro ha infatti rivelato: “Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci.” Ha poi continuato dicendo che il loro è stato un legame strano, nei primi mesi erano vicinissime poi a causa della loro diversità si sono staccate. Ci ha però tenuto a precisare che tiene a lei perché le ha dato tanto. Al Grande Fratello Vip hanno condiviso cose belle e forti che non si dimenticano. L’ex gieffina ha poi concluso dicendo: “Non rinnego nulla di quello che è il nostro rapporto e di quello che abbiamo vissuto al GF Vip.”