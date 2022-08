Arisa è di nuovo single, dopo la fine della sua storia d’amore con Vito Coppola, una rottura che l’ha fatta soffrire non poco. Intervistata dal settimanale Oggi ha fatto sapere di aver capito che deve avere a che fare con persone della sua età perché relazionarsi con chi è più piccolo è difficile. Ha anche detto che non sempre si è presa cura dell’altro, con l’ultimo amore l’ha fatto e non ha pagato. Pensa che bisogna trovare il giusto equilibrio, in cui si è amati tanto quanto si ama.

La nota cantante ha rivelato che molte donne le fanno capire che vorrebbero qualcosa di più, a lei però piacciono gli uomini. Dopo l'ultima delusione ha però rivelato: "Io ormai ci rinuncio all'amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l'ho sempre sognato." Arisa ha svelato che le piacerebbe avere un figlio, pensa però che sarebbe meglio senza un compagno. Il motivo? Perché ha paura dell'amore che finisce, per lei l'amore è per sempre. Ha poi concluso dicendo che la fa impazzire l'idea della morte, della fine di una relazione e che i suoi genitori possano andar via. A detta sua se fosse più spensierata avrebbe un compagno e dei figli.