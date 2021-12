Si è conclusa sabato 18 dicembre l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. A trionfare è stata la coppia composta da Arisa e Vito Coppola. Uno dei punti di forza del duo è stata la loro assoluta complicità, che ha aumentato i rumor su una possibile relazione fra i due. A commentare il rapporto con il suo maestro è infatti proprio la cantante: “Non è il momento di parlarne… Ma di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo. Fra di noi c’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione”.

Arisa sostiene di aver vinto perchè molte persone si sono potute identificare in lei, che sulla pista da ballo si è spesso mossa in maniera scoordinata e non del tutto aggraziata. Nonostante le polemiche sulla mancata vittoria di Morgan, Arisa è quindi felice di aver raggiunto il podio e si gode il momento e, chissà, una nuova relazione. Le sue parole, del resto, non lasciano spazio ad equivoci. Fra i momenti più belli della sua partecipazione a Ballando con le stelle ricorda infatti – oltre alla diretta a cui ha assistito suo padre ed ovviamente la vittoria – anche quello in cui si è accorta che la relazione con Coppola stava diventando intensa. Un nuovo amore dunque è pronto ad infiammare il gossip.

Non sono mancati però attimi di tensione. Arisa, infatti, in un momento di pausa dal ballo, ci ha tenuto a parlare della sua mancata convocazione per il prossimo Festival di Sanremo ed ha accusato Amadeus di non aver compreso appieno il suo brano. Il podio dell’edizione 2021 è stato completato da Bianca Gascoigne al secondo posto e da Morgan e Sabrina Salerno terzi a pari merito.

