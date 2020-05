Adriana Volpe su Magalli: “Le sue scuse? Le sto ancora aspettando”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In un’intervista concessa al settimanale Oggi, in edicola da oggi giovedì 21 maggio, la Volpe ha parlato ancora una volta di Giancarlo Magalli, da anni i due non hanno alcun tipo di rapporto.

Dopo anni di battibecchi e frecciatine, Giancarlo Magalli parlando di Adriana Volpe ha detto buone parole pubblicamente, in privato però non l’ha mai contattata per chiederle scusa. A farlo sapere è stata proprio la conduttrice con queste parole: “Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto…”. La nota ed amata conduttrice ha fatto sapere che le scuse dell’ex collega avrebbero significato molto per lei, ad ogni modo Magalli rappresenta per lei un capitolo chiuso.

Adriana Volpe torna presto in televisione, ecco cosa pensa del nuovo programma su Tv8

Adriana Volpe è tornata poi a parlare del programma che tra poco condurrà su Tv8, ‘OgniMattina’. A detta sua questa nuova esperienza televisiva le darà l’opportunità di spiccare il volo e pensa di avere oggi tutti gli strumenti. La conduttrice ha poi aggiunto che il nuovo programma rappresenta per lei un’occasione straordinaria. Riferendosi invece alla Rai, la Volpe ha fatto sapere che nonostante sia riconoscente rappresenta per lei il suo passato.