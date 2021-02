Samanta Togni, l’addio a Ballando con le Stelle: “Non ho rimpianti…”

Samanta Togli per anni è stata una delle ballerine professioniste di Ballando con le Stelle, ha però deciso di dire addio al programma di Milly Carlucci per dedicarsi ad altro. I telespettatori l’hanno molto apprezzata nei panni di co-conduttrice de I Fatti Vostri, adesso è pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva. Da domani 13 febbraio sarà al timone di un nuovo programma Domani è Domenica!, andrà in onda ogni sabato mattina su Rai Due.

In un’intervista rilasciata a Tv Blog la conduttrice ha parlato del suo nuovo programma, dell’addio a Ballando con le Stelle e molto altro ancora. Ci ha tenuto a far sapere che è convinta delle scelte che ha fatto. Tra le varie cose ha infatti detto: “Non ho nessun rimpianto e non mi sono pentita. L’ho fatto per cambiare le cose e alla fine è andata bene”. Samanta Togni ha fatto poi sapere che Ballando è stata una parentesi molto importante dal punto di vista professionale, porterà sempre nel suo cuore il programma. Pensa però che nella vita ad un certo punto bisogna prendere le decisioni e dire basta. A detta sua negli anni ha maturato molta esperienza, più volte ha ricoperto il ruolo di inviata in diverse trasmissioni, oggi è pronta a condurre un programma da sola.

Samanta Togni non si è pentita dell’addio a Ballando con le Stelle, parla poi del suo rapporto con Magalli

Samanta Togni ha parlato anche di Giancarlo Magalli, il conduttore si è spesso ritrovato al centro di molte critiche, soprattutto a causa del suo turbolento rapporto con Adriana Volpe. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle lo ha definito un grande della televisione, con lui ha avuto la possibilità di imparare molto. A detta sua qualcuno all’inizio l’aveva messa in guardia ma lei con Magalli si è trovata benissimo. Prova simpatia per il conduttore e pensa che la cosa sia reciproca.

La conduttrice ha poi rivelato che aveva proposto a Milly Carlucci di concederle uno spazio a Ballando con le Stelle, lei però non accettò perché le disse che la vedeva in altri ruoli. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Ci mancherebbe, lei con la sua esperienza ha sempre ragione. Ho accettato e ho guardato da casa tutte le puntate di Ballando”.