C’è chi ad oggi teme ancora di dire di aver bisogno dello psicologo per paura di essere criticato, di certo non è il caso di Tommaso Zorzi. Il noto conduttore e influencer durante la sua ospitata su TZ 101, slot radiofonica della trasmissione condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Facciamo finta che, ha fatto sapere che a breve tornerà in terapia.

L’ex gieffino crede che sia giusto normalizzare le esigenze che una persona ha di andare dallo psicologo senza essere definito ‘pazzo’. A detta sua ha molto apprezzato che di recente Stefano De Martino, così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, si sia detto a favore della terapia mentale. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto di essere una persona molto ansiosa, ci sono periodo in cui questo disturbo si fa sentire di più e lui ormai è in grado di riconoscerli. Pensa che l’unico modo per curare un problema è innanzitutto riconoscere di averlo.

Tommaso Zorzi per ritrovare serenità ed equilibrio si è più volte recato dallo psicologo, ha anche rivelato che presto ricomincerà con la terapia. Lui stesso ha detto: “Ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno. Ora però sento di averne ancora bisogno e da settimana prossima tornerò dallo psicologo.”

