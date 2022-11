Vittoria Deganello si sfoga su Ig: “Mi è stato chiesto di abortire”

A distanza di circa un mese da quando ha annunciato di essere in dolce attesa Vittoria Deganello si è lasciata sfuggire tramite una Instagram Stories delle rivelazioni shock che riguardano la sua gravidanza. Quando ha svelato ai suoi tantissimi follower di essere incinta ha anche detto che sarà una mamma single.

Da un po’ infatti la sua storia d’amore con Alessandro Murgia è giunta al capolinea. I due però non hanno mai rotto il silenzio per parlare dei motivi che hanno causato la rottura. La loro relazione sembrava procedere a gonfie vele. Quando però lei ha comunicato di essere in attesa della sua prima figlia tra loro era già finita. Stamattina per rispondere a tutte le domande che i fan continuano a porle e per mettere un punto a questo capitolo l’influencer ha spiegato cosa è successo davvero con l’ex.

Vittoria Deganello ha fatto sapere che tutto è successo dopo un mese di felicità e dopo che aveva comunicato la bellissima notizia alla sua famiglia. Prima di tutto ha puntualizzato che la gravidanza non è arrivata per sbaglio, la bambina è stata voluta più di ogni altra cosa. Ha poi aggiunto: “Dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire. Perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e sarebbe stato più facile così.” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi continuato dicendo che lo ha fatto con una superficialità assoluta. Pensa però che è stata lei ingenua a fidarsi di una persona che oggi non sa chi sia.

