Lorenzo Amoruso sulla rottua con Manila: “È stata lei a cambiare”

La fine della storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ha fatto non poco discutere, soprattutto dopo che lei ha rivelato come sono andate le cose tra loro. A detta sua la relazione aveva preso una brutta piega, era diventata tossica. Non solo i litigi ma anche attacchi e insulti, stando a quanto raccontato da lei l’ex calciatore in più occasioni l’ha umiliata.

A distanza di mesi Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della loro separazione, replicando all’ex compagna ha svelato la sua ‘verità. In un’intervista concessa a Novella 2000 ha fatto sapere che era stata Manila a cambiare negli ultimi mesi della loro storia d’amore, infatti non la riconosceva più. Per lei ha fatto molti sacrifici, aveva anche accettato di lasciare Firenze per trasferirsi a Roma. A detta sua fin quando diceva sempre di si le cose tra loro andavano bene, però è diventato un ‘mostro’ quando ha iniziato a prendere posizione.

L’ex di Manila Nazzaro ha continuato dicendo che dopo Capodanno aveva capito che le cose tra loro non funzionavano più, c’erano troppe discussioni inutili. Pensa che probabilmente lei aveva iniziato una nuova frequentazione, ha insinuato che forse lei e il nuovo fidanzato si sentivano già da prima. Se da parte sua era finito l’amore si sarebbe aspettato maggiore onestà, invece ha fatto di tutto per farlo sentire colpevole. Lorenzo Amoruso ha ammesso di averla offesa quando hanno litigato ed è consapevole di aver sbagliato, però il fatto di essere stato accusato di violenza a detta sua è stato peggio.

