Manila Nazzro si sfoga sui social: “Messa alla gogna perché…”

Da qualche mese Manila Nazzaro ha messo un punto definitivo alla sua lunga e chiacchierata storia d’amore con Lorenzo Amoruso. I due in passato aveva anche partecipato a Temptation Island e dopo qualche turbolenza erano riusciti a restare insieme. Sembravano più complici e innamorati che mai, col tempo però le cose sono cambiate.

L’ex calciatore non ha preso bene la rottura, in più occasioni si è duramente scagliato contro l’ex compagna. Lei nelle scorse ore ha replicato agli insulti, nati anche per via del suo nuovo flirt con il ballerino Stefano Oradei non ancora ufficializzato. Tramite alcune Instagram stories si è sfogata dicendo di essere stata messa alla gogna da chi professava sentimenti. Pensa però che il rispetto e i sentimenti siano un’altra cosa. A detta sua tutto questo sta succedendo solo perché ha deciso di liberarsi di una storia sbagliata e ha avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Ha poi aggiunto: “Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto.”

Rivolgendosi proprio alle donne che la stanno attaccando sui social Manila Nazzaro ha detto che sono libere di continuare a mettere alla gogna una donna che ha deciso di essere felice e amare. Ha poi concluso dicendo che a perdere saranno però sempre le donne a cui viene criticata la libertà di essere felici e fiere della loro forza.

