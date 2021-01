Manila Nazzaro parla dell’aborto a Verissimo: “Mai perdere il sorriso…”

Manila Nazzaro sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 9 gennaio 2021 su Canale 5. Gli ultimi mesi sono stati alquanto delicati e difficili per l’ex protagonista di Temptation Island. Il motivo? Lei e il compagno Lorenzo Amoruso aspettavano il loro primo figlio ma ha perso il bambino a causa di un aborto spontaneo.

Da tempo i due sognavano di metter su famiglia, la perdita ha causato alla coppia un dolore immenso. Alla Toffanin Manila Nazzaro ha raccontato che lo scorso 17 novembre durante un controllo hanno scoperto che il cuore del bambino che aspettava non batteva, pensavano che ci sarebbe voluto più tempo. A detta sua Lorenzo aveva subito capito che non c’era nulla da fare, lei invece non voleva accettare l’idea di averlo perso. Alla conduttrice ha poi detto che un altro controllo ha chiarito che la gravidanza si era interrotta alla nona settimana.

La Nazzaro ha fatto sapere che perdere un figlio è un dolore enorme, si è sentita svuotata. Per non aumentare il suo dolore le avevano consigliato di non parlare pubblicante della perdita del figlio, lei invece ha raccontato di aver avuto un aborto sui social per cercare di affrontare il suo dolore con il sostegno e l’aiuto di tutti coloro che la seguono e le vogliono bene.

Manila Nazzaro parla dell’aborto, ecco cosa ha detto a Verissimo

Manila Nazzaro è ancora molto turbata per aver perso il figlio che lei e il compagno Lorenzo Amoruso desideravano tanto avere. A Verissimo non ha detto se i due proveranno di nuovo a mettere su famiglia. L’ex Miss Italia ci ha tenuto a fare un appello prima di concludere l’intervista, rivolgendosi a tutte le donne parlando dell’aborto ha detto: “Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”.