Lorenzo Amoruso deluso dall’atteggiamento di Manila Nazzaro

Ieri sera, lunedì 7 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e le scintille non sono mancate.

In particolare, la discussione tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sull’età e sulla vittoria del programma non è piaciuta a Lorenzo Amoruso, compagno di Manila.

Sui social, l’ex calciatore sembra non aver gradito il comportamento della fidanzata che ha preferito smorzare la conversazione piuttosto che difendere le sue idee.

Manila ha solo detto che anche a 44 anni si possono aprire strade lavorative e amorose.

Lorenzo Amoruso lascia Manila?

Sul suo profilo Instagram, attraverso una storia, Lorenzo Amoruso ha trasmesso la sua delusione nei confronti della compagna, Manila Nazzaro.

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere“.

Il gossip è subito impazzito per cercare di decifrare le dure parole di Amoruso nei confronti di Manila.

Tanti fan hanno messo in risalto come la scelta di Manila Nazzaro di smorzare la discussione con la Ricciarelli dimostri molta maturità da parte della concorrente.

“Lui stava partendo con le denunce per la cosa dei 44 anni… lei invece ha smorzato… si è dimostrata più matura lei di lui”, si legge sui social.

L’amore per la sua compagna Manila

In queste settimane, l’ex calciatore ha dimostrato di essere vicino alla sua compagna, arrivando fino ad entrare in casa per dimostrarle tutto il suo amore, tanto che Manila non è riuscita a trattenere l’emozione.

Esattamente due settimane fa, Lorenzo Amoruso scriveva sui social: “È stato così difficile starti così vicino e non poterti abbracciare e baciare”. L’ex Miss Italia, dal canto suo, non ha mai dato modo al suo compagno di pensare che da parte sua ci fosse stato un allontanamento o qualche dubbio sul loro rapporto che, infatti, ritiene sia solido e nutrito da un amore profondo“.