Lorenzo Amoruso rompe il silenzio sulla rottura con Manila: le rivelazioni

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso da mesi hanno messo fine alla loro storia d’amore, ad ufficializzare la rottura è stata lei il mese scorso. Ospite di recente a Verissimo ha spiegato cosa l’ha spinta a lasciare il compagno. Tra le varie cose ha rivelato che non c’era più comunicazione e non se la sente al momenti di concedere un’altra chance al loro amore.

Dopo mesi di silenzio nelle scorse ore anche l’ex calciatore ha detto la sua in merito alla rottura con l’ex compagna. Sui social non ha voluto commentare l’intervista di Manila Nazzaro a Verissimo dicendo che il passato è passato e lui vuole concentrarsi sul presente e sul futuro dopo le scelte fatte da lei. Pensa di aver dimostrato il suo ideale di famiglia nei sei anni trascorsi insieme, ma non sa se l’ex Miss Italia ha ancora la stessa voglia. I due in che rapporti sono oggi? A questa domanda ha risposto dicendo che si sono sentiti al telefono, ma negli ultimi due mesi e mezzo non si sono praticamente mai incontrati. Pochi giorni fa si sono però incontrati perché lei gli ha restituito le chiavi di casa.

Ad oggi Lorenzo Amoruso non sa cosa riserverà il futuro a lui e Manila Nazzaro, lei ha deciso di lasciarlo dopo una discussione futile che è degenerata. A parer suo si è imputata su alcune cose e al momento non sempre essere disposta a cambiare la sua posizione, lui deve prenderne atto e pensare a se stesso. Dell’ex compagna è ancora innamorato? In merito a ciò ha concluso dicendo: “Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, ne tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”.