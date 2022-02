Francesco Totti smentisce la rottura con Ilary Blasi: “Solo fake news”

Stop alle voci sulla presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, a smentire il pettegolezzo nelle scorse ore è stato proprio l’ex calciatore. Tramite alcuni Instagram Stories ci ha tenuto a precisare che si tratta delle solite fake news. Visibilmente infastidito ha detto che questa non è certo la prima volta che succede di sentire queste notizie, ma questa volta si è stancato.

L’ex capitano giallo rosso nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver sentito tante storie su di lui e sulla sua famiglia. Ha poi aggiunto: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.”

Poco prima della smentita di Francesco Totti anche la moglie aveva voluto smentire il pettegolezzo con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui si mostra a cena con la sua famiglia. Ilary Blasi riprende il marito probabilmente per dimostrare a tutti che stanno ancora insieme. Fino a qualche ora fa si era parlato già di una ‘separazione in casa’. Stando ai rumors la conduttrice avrebbe avuto un flirt con un collega mentre l’ex calciatore avrebbe già una relazione con Noemi Bocchi.

Sembra però che di fondato non ci fosse nulla dal momento che Totti ha smentito tutto, i fan della coppia possono quindi tirare un sospiro di sollievo o sono intervenuti solo per proteggere la loro privacy? Questo al momento non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere per scoprire come stanno davvero le cose tra loro.